Manisa'da 10 bin kök Hint keneviri ile 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

Manisa'da 10 bin kök Hint keneviri ile 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 bin 350 kök Hint keneviri ile 10 kilo kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice Mahallesi Karacaali Deresi'nde yasa dışı hintkeneviri ekildiğini belirledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölüğü, 9'uncu JASAT Timi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 07.00 sıralarında bölgeye baskın yaptı.

10 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ VE 10 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ormanlık arazide yapılan aramada, 10 bin 350 kök Hint keneviri bitkisi ve 10 kilo kubar esrar ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırmada 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.