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    Manisa'da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi

    Manisa'nın Salihli ilçesinde ses sistemiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.
    • 02.07.2022 - 18:53
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    Manisa'da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi

    Manisa Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Şüheda Caddesi'ndeki e-Sınav Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavında adayların üzerinde üst araması yaptı.

    K.Ü. (39) ile M.S.İ.'nin (37) üst aramasında gömlek yaka kısmında kabartı olduğunu fark eden polis ekipleri, detaylı üst aramasında kamera, ses düzeneği ve verici aparatı tespit etti.

    2 kişi gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 kişi, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında gözaltına alındı.

    Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Manisa da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi #1


    Manisa da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi #2

    Manisa da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi #3


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