Manisa'da Atatürk maketiyle fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye binasın önüne kurulan 100. yıl standında vatandaşlar Atatürk maketiyle fotoğraf çektirerek Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Alaşehir Belediye binası önüne kurulan Cumhuriyetin 100. Yılı standında bulunan Atatürk fotoğrafı ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Çocukları ve eşleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler

Atatürk maketiyle kimileri çocuklarıyla kimileri de eşleriyle hatıra fotoğrafı çektirip güzel bir anı sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

68 yaşında olan Gülperi Keskin,

Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir stant kurarak bizlere bu fırsatı sağlayan belediyeye teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizi kuran, bu ülkeyi bize emanet eden Atamızla fotoğraf çektirdiğim için çok mutluyum.