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    Manisa'da ehliyet sınavına giren kişi kopya düzeneğiyle yakalandı

    Manisa Soma'da ehliyet sınavına giren bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı.
    • 26.05.2022 - 23:35
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    Manisa'da ehliyet sınavına giren kişi kopya düzeneğiyle yakalandı

    Manisa'nın Soma ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs güvenlik araması sırasında yakayı ele verdi.

    Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından üzeri aranan şahsın tişörtünde yapıştırılmış düzenek çıktı.

    Suçüstü yakalandı

    Üzerinin aranması sırasında kaçan şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet kulak içi kulaklık, 1 adet WiFi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet tişörte yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Manisa da ehliyet sınavına giren kişi kopya düzeneğiyle yakalandı #1


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