Manisa’da ekmeğe yapılan zam mahkemece durduruldu

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 5 ilçede 200 gram ekmeğin fiyatının 1.50 TL’den 1.75’TL’ye yükseltilmesi üzerine açılan davada mahkeme durdurma kararı verdi.

Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin Turgutlu, Sarıgöl, Alaşehir, Ahmetli ve Akhisar ilçelerinde 200 gram ekmeğin fiyatının 1,75 TL olarak belirlenmesine ilişkin 5 Mart 2021 tarihli kararına karşı Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde ihtiyati tedbir talepli olarak açılan davada ‘Onaylanan ekmek fiyatı tarifesinin uygulamasının dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına’ karar verildiği bildirildi.

ESKİ FİYATINA DÖNECEK

Manisa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada söz konusu kararın ilgili mahkeme tarafından Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine de tebliğ edildiği açıklandı.

Bir aydır zamlı ekmek yiyen 5 ilçede dava sonuçlanıncaya kadar ekmek fiyatlarının yeniden eski fiyatına dönmesi bekleniyor.