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    Manisa'da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hamalınkırı bölgesinde arıcılık yapan vatandaşların kovanları, içindeki arılarla beraber çalındı.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 01:03
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    Manisa'da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı

    Hamalınkırı köyünde, kovanlarının bakımı için bölgeye gelen köylüler, durumu fark etmeleri üzerine jandarmaya haber verdi.

    7 KOVAN ARILARLA BERABER ÇALINDI

    Jandarma ekipleri, 3 köylünün 7 kovanının, arılarla birlikte çalındığını tespit ederek şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

    Çobanisa Mahallesi’nden Hasan Gülhan (40), bölgede çiçek çeşitliliği nedeniyle kaliteli bal üretimi gerçekleştiğini, 200'ü aşkın kovanın bulunduğunu söyledi. Kendisinin de 6 kovanının bulunduğunu, ikisinin hırsızlar tarafından arılarla birlikte çalındığını ifade eden Gülhan, iki arkadaşının da 5 kovanının çalındığını söyledi.

    Manisa'da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı VİDEO

    Manisa da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı #1

    ''HEVESLERİMİZİ ÇALDILAR''

    Arıcılığın meşakkatli, ilgi isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Hasan Gülhan, "Maddi zararım var ama manevi zararım daha büyük. Rızkımızı, ekmeğimizi, heveslerimizi de çaldılar" dedi.

    Bayram Altıntaş (42) ise 19 kovanından üçünün çalındığını belirterek, "Bunu yapanlar işi bilen kişiler. Kovanları bilinçli seçmiş, en kuvvetli olan arılar çalınmış. Şimdi kalan kovanlar çalınacak mı korkusu yaşıyoruz. Hırsızlık ruh halimizi bozdu" diye konuştu.

    Gülhan ve Altıntaş, suçluların kısa sürede yakalanmasını istediklerini belirtti.

    Manisa da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı #2

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    Manisa da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı #4

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    Manisa da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı #6

    Manisa da kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı #7

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