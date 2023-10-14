Manisa’da narkotik operasyonunda 110 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi Manisa'da ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda bir araçta 110 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Salihli Narkotik Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde nakleden ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında birimlerin ortak yürüttüğü analiz çalışmaları neticesinde Uşak’tan Kula’ya gelen S.B.(48) idaresindeki bir şüpheli araç durduruldu.

110 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 110 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen sentetik ecza haplara el konulurken, şüpheli S.B.(48), yürütülen adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)