Manisa’da ölen yaşlı kadın, şehit oğlunun yanına defnedildi Şırnak Dereler köyü Dedeöğren mezrasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komando Onbaşı Ömer Balkan’ın annesi Sevim Balkan, 33 yıl önce şehit düşen oğlunun mezarının yanına defnedildi. Yaşlı kadının bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

İHA

Komando Onbaşı Ömer Balkan, 13 Eylül 1989 yılında Şırnak Dereler köyü Dedeöğren mezrasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.

Evlat acısını yaşayan Ömer Balkan'ın annesi Sevim Balkan, 33 yıl sonra oğluna kavuştu.

Sevim Balkan, bir süredir tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

33 yıl önce şehit düşen oğlunun yanına defnedildi

Şehit annesi Balkan cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi Musacalı Mahallesi’nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Musacalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anne Balkan, 33 yıl önce şehit düşen oğlu Ömer Balkan’ın mezarının yanına defnedildi.

Mezarının başı kalabalıktı

Cenazeye Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer, Şehit Aileleri Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu temsilcisi Ahmet İlter, siyasi parti temsilcileri, daire amir ve müdürleri, Balkan ailesi yakınları ve vatandaşlar katıldı.