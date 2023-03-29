Manisa'da Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı
İHA

Manisa'da yaşanılan kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı..

Akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesi’nde 34 JON 91 plakalı Porsche marka otomobiliyle seyir halinde olan Ali B. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaçlara ardından kaldırıma çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Araçta sıkışan sürücü Ali B., Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı
Manisa'da Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı
Manisa'da Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı
Manisa'da Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı
Manisa'da Porsche marka lüks araç kaldırıma çarparak yan yattı