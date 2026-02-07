Manisa'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yollar kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa’nın Salihli ilçesinde dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırarak sel felaketine dönüştü. İlçede köprüler zarar gördü, nehir ve derelerin taşmasıyla birlikte tarım alanları su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

YAYA KÖPÜSÜ SELE DAYANAMADI

Sağanak yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri Keli Mahallesi oldu. Mahallede yayaların kullandığı köprü, yükselen sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

GEDİZ NEHRİ TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞTI

Manisa ve Menemen Ovası’nın önemli su kaynaklarından biri olan Gediz Nehri’nin debisi kısa sürede kritik seviyelere yükseldi. Nehrin taşmasıyla birlikte çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kalırken, geniş alanlarda su birikintileri oluştu.

KURŞUNLU ÇAYI TAŞTI, KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ

İlçe merkezine yakın bölgede Kurşunlu Çayı’nın debisinin artması sonucu sular, Kurşunlu Köprüsü’nü aşarak hasara yol açtı. Salihli Belediyesi ekipleri köprüde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, piknik alanı çevresindeki bazı bölümler tedbir amaçlı kapatıldı.

SALİHLİ-ÇELİKLİ YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Şiddetli yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Gümüşçayı’nın taşması sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkiinde Salihli–Çelikli yolu sel suları altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Selin etkili olduğu alanlar drone ile havadan görüntülenirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, vatandaşları taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.