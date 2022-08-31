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    Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

    Manisa'da etkisini gösteren sağanak sebebiyle birçok bölgede su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yoğun yağış altında zor anlar yaşadı.
    • 31.08.2022 - 22:16
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    Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

    Manisa’nın Demirci ve Saruhanlı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

    Demirci ilçesinde cadde ve sokaklar yağış nedeniyle adeta dereye dönerken, bazı otomobil ve motosikletler sel sularında sürüklendi.

    Su baskınları yaşandı

    Öte yandan ilçede restorasyonu yapılan tarihi bir camide de su baskını yaşandı.

    İHA'nın haberine göre, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde hem sel sularının tahliyesini yaptı hem de sular altında kalan araçları kurtardı.

    Manisa da sağanak su baskınlarına neden oldu #1

    Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. İlçede yeni hasadına başlanan ve kurutulmaya bırakılan çekirdeksiz Sultani üzümler sular altında kaldı.

    Manisa da sağanak su baskınlarına neden oldu #2

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    Manisa da sağanak su baskınlarına neden oldu #4

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