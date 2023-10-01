Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde trafik ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, A.R.Y. isimli şahsın kullandığı 45 ADZ 557 plakalı traktörün sol arka tekerine, Ö.M. isimli şahsın kullandığı 20 AJL 695 plakalı aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Yaralılar tedavi altında

Kazada traktörün sürücüsü A.R.Y. ve yolcu olarak bulunan L.Y. ile otomobilin sürücüsü Ö.M. ve A.P. isimli şahıslar yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)