Manisa'da zabıta aracı sünnet arabası oldu

Manisa'da zabıta aracı sünnet arabası oldu

Manisa Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Metin Yılmaz'ın oğlunu unutmayarak sünnet törenine katıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve zabıta müdürlüğü personeli, geçtiğimiz yıllarda vefat eden mesai arkadaşları zabıta memuru Metin Yılmaz’ın oğlu Kayra Yılmaz’ı unutmadı.

Kayra’nın sünnet törenine bizzat katılan Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ve zabıta ekipleri, Kayra Yılmaz’ı yalnız bırakmadı.

Zabıta aracını süslediler

Zabıta arabasını süsleyen zabıta ekipleri, Kayra Yılmaz’ı ekip arabasına bindirerek konvoy eşliğinde şehir turu attı. Kayra ile birlikte oynayan ekipler Yılmaz ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Geçtiğimiz yıllarda vefat eden mesai arkadaşımız Metin Yılmaz’ın kıymetli evladı Kayra’nın sünnet düğününe katıldık. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin" dedi.

Yılmaz ailesi de kendilerini mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

Manisa'da zabıta aracı sünnet arabası oldu VİDEO