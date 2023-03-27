Manisa'daki 657 yıllık hamam yağmalandı Ulu Cami ile birlikte yapılan, İshakpaşa Külliyesi'nin de bir parçası olan ve 10 yıl arayla 2 kez restore edilen 657 yıllık İshakpaşa Hamamı, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Tahta kapısı kırılıp, yağmalanan tarihi hamamın duvarlarına sprey boyalar ile isim yazıldı.

DHA

Saruhanoğulları Beyliği döneminde fethedilen Manisa'da, Saruhan Bey'in oğlu İshak Çelebi'nin Ulu Cami ile birlikte 657 yıl önce yaptırdığı, halk arasında 'Çukur Hamamı' olarak da bilinen İshakpaşa Hamamı, 2006'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edildi.

Bakımsızlıktan zarar gördü

Restorasyon ile ilk görünümüne kavuşan tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle kısa sürede zarar gördü.

Tarihi hamama, bu kez Şehzadeler Belediyesi sahip çıktı.

30 bin lira harcanarak 2015’te ikinci kez restore edilen tarihi hamamda çalışmalar, 2016'da tamamlandı.

Yağmalandı

Restorasyon sonrası hamamın anahtarı, 'taziye evi' olarak kullanılmak üzere İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök'e verildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı tutulan tarihi hamam, son olarak kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Tahta kapısı kırılarak girilen hamamın içindekiler yağmalandı.

Sprey boyalarla isim yazıldı

İçerisinde içki içildiği iddia edilen tarihi hamamın duvarlarına sprey boyalar ile isim yazılıp, zarar verildiği de görüldü.

Daha fazla zarar verilmemesi için kapısına demir korkuluk ile kaynak yapılan tarihi hamam, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü'nce imzalanan iş birliği protokolü kapsamında restore edilecek.

"Bu, bir milli değerdir"

Mahalle sakinlerinden Hüsamettin Edepali, “Burası, kısa bir süre önce restore edildi ve çok da güzel oldu. Bu tür yapıların restore edilmesinin ardından korunması çok önemli. Buranın bu halde olduğunu görünce insan üzülüyor. Bu, bir milli değerdir. İçerisine yazılar yazmışlar. Korumalıyız.” dedi.

Üçüncü restorasyonu olacak

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök de “Tarihi hamama sahip çıkmamız gerekir. Tekrar restore edildikten sonra buranın ihale ile korunması amacıyla bir işletmeye verilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu üçüncü restorasyonu olacak. Restore olduktan sonra koruma altına olması lazım. Yazık. Sahipsizlikten bu hale geldi.” diye konuştu.