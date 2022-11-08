Mardin’de 13 yaşındaki Iraklı çocuk, kalp krizi geçirerek öldü

Iraklı ortaokul öğrencisi, arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra gittiği evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

Irak'ın Sincar bölgesinde, terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Mardin’in Midyat ilçesine yerleşen Süleyman ailesinin oğulları Süleyman Nayif (13), 5 Kasım günü arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra Gölcük Mahallesi'ndeki evine gitti.

Midyat Belediyesi Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Süleyman Nayif, yemek yedikten sonra aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdi

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Nayif, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre Süleyman Nayif, ailesi tarafından Sincar’a götürülerek toprağa verildi.

Türkiye'ye dönen aileyi; Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve Midyat Belediyesi Ortaokul Müdürü Zeki Kaya ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.