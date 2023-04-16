Mardin'de 19 yaşındaki genç kız 3'üncü kattaki balkondan düştü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3'üncü kat balkonundan düşen 19 yaşındaki Elif Yıldız, ağır yaralandı.

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 19 yaşındaki Elif Yıldız, 542’nci Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düştü.

Ağır yaralanan Yıldız için yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Yıldız'ı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumu ağır

Burada tedavi altına alınan Yıldız’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.