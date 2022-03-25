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    Mardin'de akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 19:10
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    Mardin'de akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Saat 15.00 sıralarında Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Seyda Cami önünde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kavgada, Ferman Ertaş (31) vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay E. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tuncay E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ferman Ertaş'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Mardin de akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü #1

    Mardin de akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü #2

    Mardin de akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü #3


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