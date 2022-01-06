Mardin’de çöpçülük yapan eşek yeni yuvasında

Çöp toplayan bir eşek, geçtiğimiz haftalarda emekli edilerek HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. ‘Dost’ adı verilen eşeğin yeni yuvasında arkadaşlarıyla mutlu olduğu gözlendi.

Mardin'de motorlu taşıtların giremediği dar ve merdivenli sokaklarda çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme gelmiş, bir eşeğin fazla yükten yaralandığının iddia edilmesi üzerine Artuklu Belediyesi, eşeğin yükten dolayı değil, başka bir eşek tarafından ısırıldığı için yaralandığı açıklamıştı.

“DOST” YENİ YUVASINDA…

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından bahse konu eşek, Mardin’den alınarak Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi.

Burada tedavisi yapılan ve ‘Dost’ adı verilen eşek, yeni yuvasında arkadaşları ile çok mutlu…

Ömrünün geri kalanını burada tamamlayacak olan Dost’a gözü gibi bakan yetkililer, hiçbir hayvanın bu çağda yük için kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

“BURADA MUTLU ŞEKİLDE YAŞAYACAK”

HAYTAP Bursa temsilcisi Emre Demir, “Görmüş olduğunuz eşeğimiz Mardin’den geldi. Uzun yıllardır orada çöp için kullanılıyormuş. Yaşadığı şartlar uygun değildi. Yaşadığımız yüzyılda hala eşeklere çöp toplatılması bizi üzüyor ve yıpratıyor. Orada bu işleri yapan bütün eşeklerin artık bu ıstıraptan kurtulmaları ve çağımıza uygun şartlarda çöplerin toplatılması gerekiyor. Şu anda ‘Dost’ bizimle ve arkadaşları ile yaşıyor. Gerekli sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Ömrünün sonuna kadar burada mutlu şekilde yaşayacak.” dedi.

“AMAÇ, BELEDİYELERE ÖRNEK OLMAK”

Emekli Hayvanlar Çiftliği’nin pilot bölge olduğunu belirten Demir, “Aslında buradaki amaç, bütün belediyelere örnek olmaktır. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bunu yapabiliyorsak, belediyelerin bunu çok daha iyi şartlarda yapabileceğine inanıyoruz. Çünkü kedi köpekler kadar diğer hayvanlar da mağdur olabiliyor ve sonları hüzünlü bitiyor. Sadece ‘Dost’ değil, mayın tarlasında ayağı sakatlanmış eşek, Manavgat yangınından kurtarılan çiftlik hayvanlarımız var. Biz her zaman elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama birçok bölgede, belediyelerde böyle yerlerin olmasını sağlamak istiyoruz. Umudumuz bu yönde. Bu şekilde adım atan belediyelerimiz oluyor. Dileriz ki daha fazla olur, Türkiye’ye örnek olurlar.” diye konuştu.

“EMEKLİ KELİMESİNİ KULLANARAK…”

“Emekli kelimesini dikkat çekmek için söylüyoruz.” diyen Demir, “Burada yaş gözetmiyoruz. Hiçbir hayvanın yük taşımasını ya da çiftlik hayvanının insanlar için kullanılmasını istemiyoruz. Burada emekli kelimesini kullanarak, bir farkındalık oluşturmak çabasındayız. Yoksa doğuştan annesinden ayrılan eşeğimiz de emekli, bir yaş sınırı yok.” ifadelerini kullandı.

“ORTALAMA ÖMRÜ 10 YIL”

HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde veterinerlik yapan Mustafa Ağır, “Mardin’den gelen Dost'un ayaklarında açık yaraları, boyun kısmında dikiş yaraları vardı. 10 günü aşkın süredir bizimle mutlu şekilde yaşıyor. İlk 3 günde stabil olarak yaptığımız tedavilerimiz vardı. Bu tedavilerin bitiminde iyileşmeler şekillendi. Bundan sonra beslenmesine dikkat ederek şu anki halini aldı. Dost daha önce Mardin’de yük taşımak için kullanılıyordu ve ortalama ömrü 10 yıldır.” dedi.