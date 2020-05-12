Mardin'de geçimlerini mantar toplayarak sağlıyorlar

Vatandaşlar dağdan topladıkları mantarları satarak, aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Doğanyazı mahallesinde yaşayan vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dağdan mantar topluyor.

Hem yiyecek olarak tüketip, hem de satarak aile geçimlerine katkıda bulunuyor.

7 TÜR MANTAR YETİŞİYOR

Mantar tadının et tadından daha güzel olduğunu belirten vatandaşlar, bulundukları bölgede yaklaşık olarak, 7 tür mantar yetiştiğini bunların 4 türünün zehirsiz ve yenilebilir mantarlar olduğunu 3 çeşidin ise zehirli olup yenilmediğini belirtti.

"KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR"

Vatandaşlardan Muzaffer Bedir, "Midyat’a bağlı Doğanyazı Mahallemizde 7 çeşit mantar vardır. 4’ü yenilebilir, 3’ü yenilemez. Bu mantarlar genelde, sağanak yağmurdan sonra, meşe ağaçlarının altında, dağlarda yetişir. Kimisi bunları toplar eve götürür, kimisi de toplayıp satar. Kilosu 30 liradan satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak topluyoruz, spor da yapmış oluyoruz." dedi.