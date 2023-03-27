Mardin'de mağara üzerine ev inşa ettiler

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yaşındaki 3 katlı evi gören, dönüp bir daha bakıyor.

Altında bulunan mağaradan dolayı vatandaşların dikkatini çeken ev, bu zamana kadar sapasağlam ayakta kaldı.

Altında bulunan mağaranın ise kaç yıllık olduğu bilinmiyor.

Evin altında bulunan mağara 3 odadan oluşurken, hepsi farklı işler için kullanılıyor.

Odalardan ikisinde tavuk ve koyun besleyen ev sahipleri, diğer odayı da kilere çevirdi.

Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, şunları söyledi:

Ben bildiğim kadarıyla bu ev, 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor. Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor, bazıları normal karşılıyor. Çünkü Mardin, altı kayadan oluşan bir şehir. Çoğu insan şaşırıyor mağaranın üstünde ev olmasına ve bizim burada yaşamamıza. Yaz aylarında mağaranın iç kısmı serin oluyor, kış aylarında normal oluyor aşırı soğuk olmuyor.