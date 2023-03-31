Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazada otomobilde bulunan Beytullah Aktaş (17), Ferhat O., (17) Polat V. (17) ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aktaş'ın cenazesi ise, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.