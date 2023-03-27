Mardin'de sağanak yağış etkisini gösterdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

DHA

Kış sezonuna geç giren Türkiye’nin bazı kesimlerinde yeniden havalar soğuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığının 10 derece birden düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtilmişti.

Mardin, yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Rögarlar taştı

Kızıltepe ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok mahallede rögarlar taştı, yollar suyla doldu.

Şanlıurfa Caddesi'nde sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

"Ne zaman bir yağmur yağsa bu cadde göle dönüyor"

40 yıldır caddede esnaflık yaptığını söyleyen Murat Ataç, "Ne zaman bir yağmur yağsa bu cadde göle dönüyor. Defalarca söyledik ama çözüm bulunmadı. Belediyeler değişti ama bu caddenin kaderi değişmedi. İllaki bir çözümü vardır." dedi.