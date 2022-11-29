Mardin'de şehit annesinin oğluna yazdığı şiir duygulandırdı
- 29.11.2022 - 19:34
- Güncelleme : 29.11.2022 - 19:46
Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce yürütülen çukur operasyonları sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in annesi Aynur Aydemir, oğlu için yazdığı şiiri dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Anne Aydemir tarafından bestelenen türkü, şehidin dayısı Evre Kara tarafından okundu.
"Nenni Sezerim"
DHA'nın haberine göre, anne Aynur Aydemir'in ‘Nenni Sezerim’ adlı şiirini dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Anne Aydemir'in şehit oğlu Sezer için yazdığı şiirin mısraları şöyle:
"Bahçesi yeşil çamlar, kuşlar dalında ağlar,
Yiğit beyaz kundakta, nenni Sezer’im nenni
Harput’tan eser rüzgar, tozu dumana katar
Yiğit toprakta yatar, nenni Sezer’im nenni
Semada allı bayrak, gölgesinde er yatar,
Vatan sana minnettar, nenni Sezer’im nenni"
Mardin'de şehit annesinin oğluna yazdığı şiir duygulandırdı VİDEO