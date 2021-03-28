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Mardin'de silecek suyu deposunda uyuşturucu yakalandı

Mardin'de silecek suyu deposunda uyuşturucu yakalandı

Mardin’de polis ekiplerince şüpheli hareketler üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Uncas' ile yapılan aramada, zehir tacirlerin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.