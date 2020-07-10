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Mardin'de sınırı aşan terörist teslim oldu

Mardin'de sınırı aşan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: "Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocaktan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi."