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- Mardin'de sınırı aşan terörist teslim oldu
Mardin'de sınırı aşan terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: "Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocaktan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi."
- AA
- 10.07.2020 - 14:20
İçişleri Bakanlığı: "Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocaktan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi."
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