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    Mardin'de sınırı aşan terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı: "Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocaktan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi."
    • AA
    • 10.07.2020 - 14:20
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    Mardin'de sınırı aşan terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı: "Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocaktan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi."

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