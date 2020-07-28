Mardin'in gelinleri düğüne doğada hazırlanıyor

Avrupa şampiyonu kadın kuaförü, gelinleri en özel günlerine doğal ortamda hazırlıyor.

Mardin’in Savur ilçesinde evinin küçük bir odasını maddi kazanç beklemeden genç kızların mutluluğu için ayıran kadın kuaförü, gelinleri en özel günlerine hazırlıyor.

Evinin bir odasında gelinlerin saçlarını yapan Hatice Özkan, eğitim almadan, kendi çabaları ile kuaförlük mesleğine adım attı.

AVRUPA ŞAMPİYONU KUAFÖR

Özkan, hayalini gerçekleştirmek için 17 Şubatta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen İnternational Cup 2020 yarışması elemelerine katıldı. 17 ülkeden gelen kuaförlerin katıldığı yarışmada bireysel olarak makyaj stili dalında Avrupa birincisi olan Özkan, Avrupa’da birçok rakibini geride bırakarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

DOĞAL ORTAMDA KUAFÖRLÜK

Özkan, şimdilerde ise gelinlerini Savur’un doğa harikası olan Yeşilsu’da hazırlıyor.

Özkan, "İsteyen gelinlerimizi doğal ortamda hazırlayabiliyoruz. Açık hava gerçekten huzur veriyor. Gelinlerimizi sakinleştiriyor, en azından birazcık düğün stresinden uzak tutuyoruz onları. Böyle huzur veren bir yerde saçlarını makyajlarını yapabiliyoruz” diye konuştu.

























