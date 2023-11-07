Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye depremlerle mücadele ediyor...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi. Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Öte yandan yaşanan depremlerin etkisi hala sürüyor. Depremden etkilenen illerde artçılar devam ediyor.
Son olarak AFAD, bugün bir yeni depremi duyurdu.
4.1 şiddetinde deprem
Marmara Denizi Balıkesir açıklarında bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 23.05 sıralarında olan depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.
Deprem yerin 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Balıkesir Valisi: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Vali Ustaoğlu, ayrıca ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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