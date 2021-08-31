Marmara'yı müsilajdan yeraltı tesisleri kurtaracak

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’nda, İstanbul’da arıtma tesisleri için arazi sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle 'yeraltı tesisleri' çözüm olarak sunuldu.

Marmara Denizi'nin büyük bölümünde sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot ile fosfor bolluğuna bağlı olarak müsilaj kirliliği ortaya çıkıyor.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’nda, İstanbul’da biyolojik, ileri biyolojik ve arıtma tesislerinin yapımının elzem olduğu ancak tesisler için arazi sıkıntısı yaşandığı tespit edildi.

Boğaza yakın kıyı bölgelerindeki yer sıkıntısı nedeniyle örneğin taşınacak olan Harem Otogarı’nın altına arıtma tesisi yapılması, Ataköy’den tünellerle Küçükçekmece tesisine atık su ve çamur aktarımının sağlanması gibi projelerin hayata geçirilmesi gündeme geldi.

''ARAZİ SORUNU VAR''

Adalarda tesislerin yapılacağı yerlerde karşılaşılan sit alanı engelinin nasıl aşılacağı da araştırılıyor.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Marmara’nın kurtuluşu için arıtma tesislerinin kurulmasının şart olduğunu belirtirken, “Ancak arazi sorunu var. Örneğin, Kadıköy gibi bir bölgeye, Moda’ya, İstanbul’un merkezine alan açıp da buraya sığdırabilir misiniz? En büyük sorun bu” dedi.

''MÜSİLAJI TOPLAMAYA GEREK KALMAYACAK''

Mermutlu İstanbul’da kıyıya yakın yedi projede arsa sıkıntısı yaşandığını, çözüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

Mermutlu, “Bu tesisler ve Marmara’daki diğer tesisler iyi bir şekilde çalışırsa herhâlde bu müsilajı toplamaya gerek kalmayacak” diye konuştu.

''BU TESİS YERLERİNİ BULAMAZSANIZ TESİSİ YAPAMIYORSUNUZ''

Mermutlu sözlerine şöyle devam etti:



“Bu tesislerin hızlı bir şekilde devreye alınamamasının birinci sebebi arazi sorunu. Doğası itibarıyla atık sular üst kotlardan aşağıya doğru akıyor, geliyor deniz kenarında toplanıyor. Sizin bunu tekrar pompalayıp da başka bir yere almanız çok büyük enerji gideri. Bu nedenle, atık su arıtma tesisleri deniz kenarlarında projelendirilir.

Yenikapı, Baltalimanı, Ataköy, Ambarlı, Çanta bütün tesisler deniz kenarında. Bu nedenle arazi ihtiyaçlarında deniz kenarlarında bir yer açmaya çalışıyoruz. Yani paranız da olsa, istimlak etme yeteneğiniz de olsa bu tesis yerlerini bulamazsanız tesisi yapamıyorsunuz.”





YERALTI VE TÜNEL FORMÜLÜ

Kadıköy, Tuzla-Pendik, Paşabahçe, Küçüksu tesis yapım örneklerini veren Mermutlu, çözüm olarak yeraltına inme ve tünellerle aktarımı işaret etti.

Harem Otogarı’nın bulunduğu alana günlük 100 bin metreküplük biyolojik arıtma tesisi planlaması yaptıklarını belirten Mermutlu, “Otogarın altını planlıyoruz bunun için; bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullandı.

Belli bölgelerde de tüneller oluşturarak atık su ve çamurun mevcut ileri arıtma tesislerine aktarımını projelendirdiklerini ifade eden Mermutlu, Küçükçekmece’den 9 kilometrelik tünellerle Ambarlı ve Ataköy Arıtma Tesisleri’ne ulaştırılmasını hedeflediklerini anlattı.