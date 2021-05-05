Marmaris, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmada, kontrol noktalarındaki polis ekiplerinin yanı sıra MOBESE merkezindeki 223 kamera ve drone ile denetleniyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ekipleri, 7 gün 24 saat esasıyla 223 sokak kamerasından ve drone (uçan göz) ile tam kapanma kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Cadde ve sokak başlarında bekleyen 14 motorize, 16 bekçi, 68 yaya polis ekibi, gelen araç ile sürücüleri kontrol ediyor.

MOBESE biriminde görevli 4 polis memuru sokaklarda dolaşan kişileri tespit ederek telsiz anonsuyla ekiplere bilgi veriyor ve ekipler kişilerin yanına giderek dışarı çıkma belgelerini inceliyor.

Bazı mahalleler ise drone kaldırılarak sokaklar inceleniyor. Drone ile yapılan denetimlerde park halindeki araçların plakaları alınarak anında sicil taraması yapılıyor.

Marmaris 223 kamera ve drone'la izleniyor VİDEO

123 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında MOBESE, drone (uçan göz) ve devriye gezen polis ekipleri bin 493 araç ile 2 bin 678 kişiyi kontrol etti. Tam kapanma genelgelerine uymayan 123 kişiye ceza tutanağı düzenlendi.

Tam kapanma tedbirlerine uymayan sürücü ve vatandaşlara tutulan tutanaklar ceza işlem uygulanması için Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi.

Evrakı eksik bulunan 13 araç özel çekici ile otopara çekildi. Çeşitli mahkemelerden hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 19 kişi gözaltına alındı

























