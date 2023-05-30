Marmaris'e bırakılan kaçak göçmenler yakalandı

İHA
Muğla’nın Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ormanlık arazide bir grup göçmen gördüğünü ihbar etmesi üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçerek kaçak göçmenleri yakaladı.
Bırakan sürücü de yakalandı
İçlerinde çocuklarında olduğu 96 göçmeni bırakıp kaçan kamyonet sürücüsü de Bursa karayolu üzerinde yakalandı.
Ormanlık araziye bırakılan göçmenler, karakoldaki işlemlerinin ardından il göç idaresine sevk edilirken, şoför ve organizatör gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.