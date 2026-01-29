Marmaris’te restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

- Marmaris'teki bir restoranda silahlı saldırı sonucu işletmeci yaralandı.
- Ayağından vurulan işletmecinin hayati tehlikesi yok ancak başka bir hastaneye sevk edilecek.
- Polis, motora binip kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'da korkunç olay..
Marmaris Yat Limanı içindeki bir restoranda saat 21.35 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkıp gelen bir kişi silahla saldırdı.
AYAĞINDAN VURDULAR
Ayağından yaralanan işletmeci ihbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi edinilirken tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olaydan sonra motora binerek bölgeden uzaklaşan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.