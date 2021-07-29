Marmaris'teki yangında can kaybı

Marmaris'te çıkan orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilçede bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Marmaris'te çıkan orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor VİDEO

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ALEVLER EVLERE SIÇRADI, BAZI OTELLER BOŞALTILDI

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor. Bölgedeki bazı oteller tedbir amaçlı boşaltıldı.

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BİR KİŞİ MOTOSİKLETİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU: 1 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.