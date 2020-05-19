Maskeyle spor yapmak ölümcül olabilir

Vuhan'da yaşanan olay sonrası spor yapanlar için kritik bir uyarı geldi.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, yüzünde maskeyle koşan 26 yaşındaki adamın akciğeri patladı.

Nefes darlığı yaşayan adamın ameliyat edildiği belirtildi.

Doktorlar, hastanın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı.

Bu olayın ardından uzmanlar yanlış maske kullanımına dikkat çekti.

"SPOR YAPARKEN MASKE TAKMAK TEHLİKELİ"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet Sezai Taşbakan, koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle açık alanda spor yaparken ve koşarken vatandaşların maske takılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu söyledi.

Pek çok vatandaşın, sadece sağlık çalışanlarının kullandığı maskeleri taktığını ve bu maskelerin solunumu kısıtlayacak maskeler olduğunu dile getiren Taşbakan, şu şekilde konuştu:

"VERDİĞİMİZ NEFESİN BİR KISMINI YENİDEN SOLUYORUZ"

"Bizim halka önerdiğimiz maskeler, cerrahi maskelerdir. Fakat insanlar, farkında olmadan bizim sağlık çalışanlarımızın hastaya müdahale ederken taktığımız maskeleri takıyor. Bu maskeler, normal hayatta hiç kullanılması gereken maskeler değil. Bu maskelerin dezavantajı şu; nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor, verdiğimiz nefesin bir kısmını tekrar solumak zorunda kalıyoruz.





BAYGINLIK, ANİ ÖLÜM...

Uzun süre takıldığı zaman kanda karbondioksit dediğimiz zararlı bir gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda; hayati tehlikenin ortaya çıkmasını sağlayarak, ölüme kadar neden olabilecek kanda yükselmelere sebep olabilir. Baygınlık, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden olur. Özellikle spor yapan insanlarda bu maskelerin kullanılması ciddi hayati risk taşır."

"SANILDIĞI GİBİ KORUMUYOR"

Açık alanda kalabalık ortamda spor yapacak kişilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Taşbakan, "Kalabalık ortamda, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak spor yapılabilir. Biz, sağlık çalışanlarının kullanması gereken daha gelişmiş maskeleri kullanmamasını söylüyoruz, çünkü bunlar sanıldığı gibi kişiyi çok fazla korumuyor." diye konuştu.

"MASKEYLE KOŞMAK ÇOK ZOR"

Düzenli olarak Alsancak Kordon'da spor yapan Su Karaman, "Düzenli olarak koşuyorum. Maskeyle koşmak çok zor oluyor. Hava da sıcak olduğu için yüzüm çok terliyor. Ama uzmanlar da maskenin çıkarılmaması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden spor yaparken de maskemi çıkarmıyorum." dedi.