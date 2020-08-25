MasterChef Türkiye'de yeni kaptanlar belli oldu mu? MasterChef 36. bölüm fragmanı yayınlandı

MasterChef Türkiye'de yeni kaptanlar belli oldu mu? MasterChef 36. bölüm fragmanı yayınlandı

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin 36. bölümünün fragmanı yayınlandı. 'Şefler yapılan yemeği beğendi mi?' sorusu merak konusu oldu. Mehmet Şef, hangi takımın yemeğine sinirlendi?

İzleyicisini ekranlara kitleyen MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen 36. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef'in yeni bölümünde 'Mehmet Şef'i hangi takımın yemeği sinirlendirdi?' sorusuna cevap arayan izleyiciler, fragmanı soluksuz izledi.

Ünlü şef "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 36'NCI BÖLÜM

Dün akşam kaptanlık oyunu ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı.

MasterChef Türkiye 36. Bölüm Fragmanı

"MASTERCHEF'TE YEDİĞİM EN KÖTÜ TABAK"

Yeni takımların ilk mücadelesinin sonunda yapılan bir yemek özellikle şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarıyor. "MasterChef'te yediğim en kötü tabak" diyerek sitem eden Yalçınkaya, yarışmacılara tepki gösteriyor.

"MASTERCHEF'TE İLK DEFA BİR YEMEK YİYEMİYORUM"

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağından lezzetler çıkarmak için savaşıyor. Tadım aşamasında ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, bir yemeğin tadımını yaparken zorlanıyor.

Zanna "MasterChef'te ilk defa bir yemek yiyemiyorum" derken Yalçınkaya "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara kızıyor.

YENİ KAPTANLAR BELLİ OLDU

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni haftanın kaptanlık oyunuyla ekrana geldi. Kaptanlık oyununda en iyi 8 ıslak hamburgeri yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Oyunun kazananı ise Uğur oldu.

MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanı olan Uğur kırmızı takımın kaptanı olması için Özgül'ü seçti.

TAKIM KADROLARINDA KİM VAR?

Yapılan seçimlerin ardından mavi takımın kadrosunda; Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray yer aldı.Kırmızı takım ise; Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa'dan oluşuyor.