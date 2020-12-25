Mazotla çalışan araca benzin koydular
Akaryakıt istasyonunda dizel aracına yanlışlıkla benzin doldurulan Ali Amil isimli galerici, aracının bozulmasıyla 110 bin lira zarara uğradığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 20:33
Show TV'nin haberine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde galerici Ali Amil, aracını satmak için anlaştığı alıcısıyla buluşmadan önce yakıt almak istedi.
Bir akaryakıt istasyonuna giden Amil, deposunu doldurduktan sonra istasyondan ayrıldı.
MAZOT YERİNE BENZİN DOLDURDULAR
Seyir halindeyken aracından beyza dumanlar çıktığını gören Amil, araçtan sesler duymaya başlayınca alışveriş fişine baktı.
Kendisine verilen fişte lüks dizel aracına istasyon görevlisi tarafından benzin doldurulmuştu.
Akaryakıt istasyonu hatasını kabul edip tamir masraflarını karşılamak istese de aracın deposunu yıkayıp, mazot doldurarak teslim etti.
Yaşananlar yüzünden 110 bin lira zarar ettiğini söyleyen amil maduriyetinin giderilmesini istedi.
Mazotla çalışan araca benzin koydular VİDEO