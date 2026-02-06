MEB ortak sınav takvimi 2026: 2. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde birlik sağlamak ve ölçme değerlendirme standartlarını yükseltmek amacıyla ortak yazılı sınavlar düzenliyor.

Bakanlık ikinci dönem için ortak yazılı sınav takvimini duyurdu.

Öğrencilerin akademik takvimini doğrudan etkileyecek bu süreçte, sınavların hangi derslerden ve hangi tarihlerde yapılacağı da netlik kazandı.

Bakanlık ayrıca sınavlara hazırlık sürecinde öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla konu ve soru dağılım tablolarını da erişime açtı.

MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı ortak sınav takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yazılıları Nisan ayının ilk haftasında başlayacak.

Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan uygulamada ilk sınav maratonu 7 Nisan 2026 tarihinde 6. sınıf Türkçe dersiyle start alacak.

Ardından 8 Nisan’da 6 ve 8. sınıf öğrencileri Matematik sınavında ter dökecek.

Lise düzeyinde ise 10. sınıflar, 9 Nisan’da Matematik, 10 Nisan’da Türk Dili ve Edebiyatı sınavlarıyla ortak sınav sürecini tamamlayacak.

İKİNCİ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait ikinci yazılı sınavlar Haziran ayının ilk günlerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ortaokul kademesinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri, 2 Haziran 2026 tarihinde Matematik dersinden ülke genelinde ortak sınava girecek. Lise düzeyinde ise 9. sınıf öğrencileri, 3 Haziran 2026 günü Türk Dili ve Edebiyatı sınavı yapılacak.