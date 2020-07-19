Mehmet Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ davasında yargılanan Baransu, 3 suçtan hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 70 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında aralarında Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Baransu, tahliyesini talep etti. Baransu'nun 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatine hükmedildi.

3 SUÇTAN 19 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, sanığın 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine, 'Yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapsine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Baransu'ya ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında da 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Baransu'nun 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.