Mehmet Ekşi kimdir? Mehmet Ekşi kaç yaşında ve aldığı görevler neler? Mehmet Ekşi'nin futbol hayatı...

Beşiktaş'ın Gençlik Gelişim Sorumlusu olarak göreve getirilen Mehmet Ekşi kimdir, merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ekşi kimdir, kaç yaşında, aldığı görevler neler? Mehmet Ekşi'nin hayatı ve biyografisi

"Yüz yılın alt yapı akademisini kuracağız" cümleleri ile gündeme iddialı bir şekilde oturan Beşiktaş'ın yeni Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi'nin kim olduğu merak konusu oldu.

Peki, Mehmet Ekşi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Ekşi'nin hayatı ve biyografisi...

Beşiktaş'ta Gençlik Gelişim Sorumlusu olarak göreve getirilen Mehmet Ekşi, hakkında merak edilenler haberimizde bulunuyor.

MEHMET EKŞİ KİMDİR?

Mehmet Ekşi, 1 Nisan 1953'te Sarıyer'de dünyaya geldi. Trabzonspor ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde uzun süre başarıyla görev yapan eski millİ futbolcu ve teknik direktördür.

MEHMET EKŞİ'NİN ELAZIĞSPOR'DAN TRABZONSPOR'A TRANSFERİ

Elazığspor'da oynarken Trabzonsporlu yetkililerin dikkatini çekerek, 1977-78 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu.

MEHMET EKŞİ'NİN BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ

Bordo-mavili takımın 1978-79'da şampiyon olan kadrosunda yer aldı. 1979-80 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

MEHMET EKŞİ'NİN DEFANS VE ORTA SAHADAKİ BAŞARISI

Ağırbaşlı, az konuşan, öz söyleyen karakter yapısı ile takım arkadaşları arasında saygı uyandırdı ve yöneticiler tarafından kaptanlığa getirildi. Defansta ve orta sahada, bilhassa hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekti. Zaman zaman hücuma katılarak, galibiyet getiren gollerin de sahibi oldu.

Beşiktaş formasıyla 189 maç oynadı ve 25 gol attı. 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe ile yapılan Türkiye Kupası çeyrek final maçında çift sarı kartlı çıktığından, bu hem Beşiktaş'ın kupadan elenmesine neden olmuş hem de onun futbol hayatına büyük bir darbe vurmuştur.

1983-84 sezonunda Karagümrük'e kiralandı ve 1984-85 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor 2. lige düşünce 1986'da Konyaspor'a transfer oldu. 1986-87 sezonunda Silivrispor'da oynadıktan sonra 1988 yılında futbolu bıraktı.

FUTBOLDAN SONRA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GEÇTİ

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev yaparken 2005-2006 sezonunda Rıza Çalımbay'ın istifa etmesi ile geçici süre teknik direktörlüğe getirildi. 1 ay kadar "A" takımın sorumluluğun üstlenen Mehmet Ekşi, Jean Tigana'nın gelmesi ile genel menajerlik görevini üstlenmiştir.