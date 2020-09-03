Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin öldü mü? Mehmet Yaşin'in hayatı ve biyografisi

Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin öldü mü? Mehmet Yaşin'in hayatı ve biyografisi

Trafik kazası geçiren Mehmet Yaşin kimdir? Mehmet Yaşin'in nereli ve kaç yaşında vefat etti? Mehmet Yaşin'in hayatı ve biyografisi haberin detaylarında...

Türkiye'nin ünlü gurmelerinden Mehmet Yaşin'in trafik kazası geçirmesi sonucu kaç yaşında olduğu, hayatı gibi detaylar merak edilmeye başlandı.

Çeşitli gazetelerde muhabirlik, editörlük ve yazı işleri müdürlüğü gibi görevler yapan Mehmet Yaşin ile ilgili detaylar haberimizde...

MEHMET YAŞİN, TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

A.T.K idaresindeki 34 TA 8649 plakalı otomobil, içinde ünlü gurme Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki 34 NP 6019 plakalı otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Yaşin'in içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Yaşin, kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Aksaray-Fındıkzade'de sapağı trafiğe kapandı.





KAZADA YARALANAN OLMADI

Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekicilere yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.

MEHMET YAŞİN KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Mehmet Yaşin, Türkiye'nin ünlü gurmelerinden biri. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalışan Mehmet Yaşin'in hem sosyal medya hem de televizyonda geniş bir izleyici kitlesi var. İşte Mehmet Yaşin'in hayatına dair bilgiler...

MEHMET YAŞİN'İN MESLEK HAYATI

Mehmet Yaşin 1950 yılında Ankara’da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970’li yıllarda gazeteciliğe başladı. 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü ve yayın yönetmenliği yaptıktan sonra Atlas dergisini çıkardı. Daha sonra Doğan Dergi Grubu'nda Genel Müdür olarak çalıştı.

Daha sonra Doğan Kitap'ı kurdu. Uzun yıllar yayın yönetmenliğini yaptı. Bu süre boyunca birçok genç yazarı okuyucuya tanıttı. Yayıncılıktan sonra CNN Türk televizyonunda 'Yol Üstü Lezzet Durakları' programını yapmaya başladı.

Aynı anda Hürriyet gazetesinde, İstanbul Life, Atlas, Capital, Meat and Beef dergilerinde lezzet yazılar kaleme aldı. Hem gazete hem sosyal medya hem de televizyonda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dört kitabı var.

Peki Mehmet Yaşin, trafik kazasında yaralandı mı? Mehmet Yaşin'in öldüğü haberleri doğru mu? Mehmet Yaşin kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı.