Meksika'da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı rekor kırdı.

Meksika’nın Tlaxcala eyaletine bağlı Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen şenlikte dünyanın en uzun halısı rekoru kırıldı.

Kentin sokaklarında renkli talaş dökülerek yapılan 3 bin 932 metre uzunluğundaki halı, dünyanın en uzun halısı unvanınu kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Halının ömrü sadece 2 günlük

Tasarımına bir yıl önce başlanılan ve 19 ayrı renkte talaş ve çiçekten oluşan halının sadece 2 günlük ömrü olduğu aktarıldı.

Huamantla şehrinde Cachita azizesi onuruna her yıl 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şenliklerde şehir sokaklarını renkli halılarla süsleme geleneği 70 yıldır devam ediyor.

Dünyanın en uzun halısı rekoru bundan önce Guatemala’da yapılan 2 bin 319 metrelik halıya aitti.

Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi VİDEO

















































