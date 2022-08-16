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    Meksika'da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

    Meksika'da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı rekor kırdı.
    • 16.08.2022 - 01:06
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 01:29
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    Meksika'da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

    Meksika’nın Tlaxcala eyaletine bağlı Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen şenlikte dünyanın en uzun halısı rekoru kırıldı.

    Kentin sokaklarında renkli talaş dökülerek yapılan 3 bin 932 metre uzunluğundaki halı, dünyanın en uzun halısı unvanınu kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

    Halının ömrü sadece 2 günlük

    Tasarımına bir yıl önce başlanılan ve 19 ayrı renkte talaş ve çiçekten oluşan halının sadece 2 günlük ömrü olduğu aktarıldı.

    Huamantla şehrinde Cachita azizesi onuruna her yıl 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şenliklerde şehir sokaklarını renkli halılarla süsleme geleneği 70 yıldır devam ediyor.

    Dünyanın en uzun halısı rekoru bundan önce Guatemala’da yapılan 2 bin 319 metrelik halıya aitti.

    Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi VİDEO

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #1

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #2

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #3

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #4

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #5

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #6

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #7

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #8

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #9

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #10

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #11

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #12

    Meksika da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi #13


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