Melek Mosso kimdir? Melek Mosso nereli ve kaç yaşında?

Genç şarkıcı Melek Mosso İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Akıllara gelen 'Melek Mosso kimdir' sorusunun cevabı haberimizin detaylarında...

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaparak gündeme gelen şarkıcı Melek Mosso'nun kim olduğu merak konusu oldu.

Melek Mosso kimdir? ve Melek Mosso kaç yaşında sorularına cevap arayanlar için Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Şarkıcı Melek Mosso, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğim için sahneden indirildim" dedi. İşte, Melek Mosso hakkında detaylar...

MELEK MOSSO KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1988'de Kayseri'de dünyaya gelen Melek Mosso ya da tam adıyla Melek Davarcı sahne adı ile tanınıyor.

MELEK MOSSO MÜZİĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

Sahne adı Melek Mosso olan Türk müzisyen ve müzik öğretmeni müziğe 7 yaşında ilk bestesini yaparak başladı. 9 yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı.

MELEK MOSSO'NUN MÜZİK ÜZERİNE EĞİTİMİ

Şarkıcı Melek Mosso, daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

İSTANBUL'DA SOKAK SANATÇILIĞI YAPTI

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli müzik yarışmalarına katılarak ödüller kazandı.

ZBAM THE BAND GRUBUNU KURDU

Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

YILDIZ TİLBE'NİN VURSALAR ÖLMEM ŞARKISINI YENİDEN YORUMLADI

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 85 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

ÇUKUR DİZİSİNE MÜZİK YAPTI

No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı.

KENDİ ŞARKISI OLAN 'KEDİ'Yİ ÇIKARDI

2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.