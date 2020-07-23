Meral Akşener Ayasofya'daki ilk namaza katılmayacak

Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza davet alan İyi Parti Lideri, karantinada olduğundan davete icabet edemeyecek.

Ayasofya'da ilk namaz heyacanı sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazına davetleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağını duyurmuştu

Kamuoyu tarafından merak edilen, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan Ayasofya'da namaza kimlerin davet edileceği...

AKŞENER'E KORONA ENGELİ

Geçtiğimiz hafta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın korumasının, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Korumanın test sonucunun öğrenilmesiyle Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.

Akşener'in korona testinin sonucu negatif çıksa da İyi Parti Lideri, hem kendi programlarını hem de parti içi programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

Ayasofya için de davet alan Akşener, programa katılamayacağını bildirdi.