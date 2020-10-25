İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de, Çiğli Belediyesi'nce Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan bir parkın açılışına katıldı.

SÜRPRİZ KARŞISINDA DUYGUSAL ANLAR

Beraberindekilerle açılışı gerçekleştiren Akşener, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Açılan parka, Çiğli Belediyesi'nce 3 yıl önce kaybettiği abisi Nihat Gürer'in adının verildiğini gören Akşener, gözyaşlarını tutamadı.

"İÇİM ÇOK DOLDU"

Gözyaşlarına boğulan Meral Akşener, "Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu." ifadelerini kullandı.

Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Meral Akşener, İzmir'de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı VİDEO