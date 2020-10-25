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    Meral Akşener, İzmir'de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı

    Meral Akşener, İzmir'de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı

    Akşener, üç yıl önce vefat eden abisi Nihat Gürer'in ismini taşıyan Çiğli'deki parkın açılışında duygusal anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 15:23
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 15:33
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de, Çiğli Belediyesi'nce Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan bir parkın açılışına katıldı.

    SÜRPRİZ KARŞISINDA DUYGUSAL ANLAR

    Beraberindekilerle açılışı gerçekleştiren Akşener, büyük bir sürprizle karşılaştı.

    Açılan parka, Çiğli Belediyesi'nce 3 yıl önce kaybettiği abisi Nihat Gürer'in adının verildiğini gören Akşener, gözyaşlarını tutamadı.

    "İÇİM ÇOK DOLDU"

    Gözyaşlarına boğulan Meral Akşener, "Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu." ifadelerini kullandı.

    Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

    Meral Akşener, İzmir'de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı VİDEO

    Meral Akşener, İzmir de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı #1

    Meral Akşener, İzmir de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı #2

    Meral Akşener, İzmir de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı #3

    Meral Akşener, İzmir de abisinin ismi verilen parkın açılışında ağladı #4

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