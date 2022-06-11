6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı merak edilirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, "Genel başkanlar olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık" açıklaması geldi.

Millet İttifakı'nda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu hala bilinmiyor.

Masada yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başbakan olacağım" derken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de aynı açıklamalarda bulunuyor.

Millet İttifakı'ndaki bu anlaşmazlıklar sürerken Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un programına katılan Akşener soruları cevapladı.

Meral Akşener'den 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklaması - Video



"Biz genel başkanlar olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık"



Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini söyleyen Akşener, "6'lı masadan bakıldığında, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık. Bunu da diğer arkadaşlarımız hep söyledi. Şöyle bir durum var, biz Cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde bu ucube sistemin ortadan kalkması, halkoyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin iddiasının sahibiyiz. Bu iddiada birleştik. Asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, gözden kaçırıldığı, perdelendiği tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz. Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, çağrım var; alsın seçim kararını. Diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Biz de Pazartesi adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğine göre o zaman biraz bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça. O yün yumağının üstüne düşmeyeceğiz, kapılmayacağız biz. Adaylarını açıklamadı demek hep yün yumağı. Kedilerin önüne atarlar ya." ifadelerini kullandı.





"Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı Eylül ayında söyledim"



Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirten Akşener, "Bizim samimi bir biçimde, tekrar söylüyorum, 6 genel başkanın içinde ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı Eylül ayında söyledim. Burada hiçbir değişiklik yok. Biz seçimde birinci parti olacağız. Parlamenter sistem konusu çok önemli. Bu ucube sistemin değişmesi behemahal oylarla, demokrasiyle, sandıkta, hür irade tercihiyle değişmesi şart." dedi.