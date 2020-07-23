İyi Parti Lideri Akşener, yapılan tüm proje ve açılışlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmasını "Erken seçime altyapı" olarak yorumladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın gazetecilerle Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda bir araya geldi.

İyi Parti Lideri'nin gündeminde ise erken seçim iddiaları vardı.

Akşener, Türkiye'nin son günlerde gündeminde olan projelerin, yasaların gerçekleştiğini ve tüm bunlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının olmasını "Erken seçim" olarak değerlendirdi.

Meral Akşener'in erken seçim analizi ViDEO

"SEÇİME ALTYAPI HAZIRLANIYOR"

Akeşener analizini şu ifadelerle dile getirdi;

"Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi, sosyal medya meselesi ve her açılışa Sayın Erdoğan’ın katılıyor olması; bütün bunlara baktığım zaman seçime yönelik altyapının hazırlandığını okuyorum. Ekonomik manada tsunami etkisinde bir dalganın geleceği söyleniyor. Bilgim değil ama bir analiz.”