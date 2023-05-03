Merinos ırkı koç 76 bin 100 liraya alıcı buldu Bandırma'da gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde satışa çıkarılan merinos koçları büyük ilgi gördü.

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Biyometri ve Genetik", "Döllenme ve Suni Tohumlama", "Hayvan Yetiştirme ve Islahı", "Yemler ve Hayvan Besleme", "Su Ürünleri", "Tarım Ekonomisi Araştırmaları", "Üretim ve İşletme" bölümleriyle çalışmalarını sürdüren enstitü, araştırma faaliyetlerinin dışında yetiştiricilerin damızlık ihtiyacını da karşılıyor.

Her yıl düzenlenen geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk olan Karacabey Merinosu'nu alabilmek için yarıştı.

Açık artırma 12 bin lira + KDV açılış ile başlarken, Türkiye’nin her bölgesinden gelen çiftçiler kıran kırana kaliteli ırkı almaya çalıştı.

En yüksek fiyatı verdi

İlk koç 20 bin 200 liradan satıldı. Satışa çıkarılan 160 damızlık koçtan 1 tanesini, 76 bin 100 liraya Manisa'nın Demirci ilçesinden Celal Sevgi aldı.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde bu yıl 80’incisi düzenlenen damızlık koş satış törenine, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Aslan Yurt, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Satışa gelenlere kavurma ve pilav ikramında bulunuldu.