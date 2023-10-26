Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli olacak Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kararın saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Politika faizi bir önceki toplantıda Merkez Bankası tarafından yüzde 30 seviyesine yükseltilmişti.

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Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Ekim ayı faiz kararına çevrilmiş durumda..

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Politika faizinin artması bekleniyor

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.

Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.