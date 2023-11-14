Yurdun birçok noktasında sağanak yağmur etkili oluyor.
Barajlar için sevindirici olan yağmur, olumsuzluklara da yol açıyor.
Bunun bir örneği de Mersin'de yaşandı.
Yollar su altında kaldı
Silifke ilçesinde de kuvvetli sağanak yağış yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yağışla birlikte özellikle Saray Mahallesi’nde Atatürk ve İnönü caddelerinde yollar su altında kaldı.
Su baskınları yaşandı
Bazı araçlar suya gömülürken, çevredeki bazı evlere de suyun girdiği öğrenildi.
Yağış sonrasında bölgeye gönderilen ekiplerin su tahliyesine başladığı bildirildi.
"Araç suya gömülmüş"
Otomobili su altında kalan vatandaşlardan İbrahim Ok, “Aracı buraya bırakmıştım. Çok şiddetli yağmur yağıyordu dışarı çıkamadık. Geldiğimizde bir baktık ki araç suya gömülmüş. Belediye ekiplerini bekledik, vidanjör geldi suyu çekiyor.” dedi.
Öte yandan bölge genelinde yağışların aralıklarla etkili olacağı ifade edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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