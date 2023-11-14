Mersin yağmura teslim oldu! Araçlar göle dönen yollarda suya gömüldü Kuvvetli yağışın etkili olduğu bölgede bazı yollar su altında kalınca vatandaşlar zorluk yaşadı. Araçlar kısmen suya gömüldü, bazı evleri de su bastı.

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İHA

Yurdun birçok noktasında sağanak yağmur etkili oluyor.

Barajlar için sevindirici olan yağmur, olumsuzluklara da yol açıyor.

Bunun bir örneği de Mersin'de yaşandı.

Yollar su altında kaldı

Silifke ilçesinde de kuvvetli sağanak yağış yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yağışla birlikte özellikle Saray Mahallesi’nde Atatürk ve İnönü caddelerinde yollar su altında kaldı.

Su baskınları yaşandı

Bazı araçlar suya gömülürken, çevredeki bazı evlere de suyun girdiği öğrenildi.

Yağış sonrasında bölgeye gönderilen ekiplerin su tahliyesine başladığı bildirildi.

"Araç suya gömülmüş"

Otomobili su altında kalan vatandaşlardan İbrahim Ok, “Aracı buraya bırakmıştım. Çok şiddetli yağmur yağıyordu dışarı çıkamadık. Geldiğimizde bir baktık ki araç suya gömülmüş. Belediye ekiplerini bekledik, vidanjör geldi suyu çekiyor.” dedi.

Öte yandan bölge genelinde yağışların aralıklarla etkili olacağı ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)