Mersin'de 1500 kişiyle 7.0 büyüklüğünde deprem tatbikatı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Mersin'de gerçekleştirilen 7.0 büyüklüğündeki deprem tatbikatı, gerçek bir afet senaryosunu aratmayacak şekilde uygulandı.

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DHA

Mersin'de, senaryo gereği 4 ili etkileyen 7 büyüklüğündeki bir depremin bölgesel tatbikatı başlatıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğündeki bir deprem senaryoya alındı. Deprem, Mersin, Niğde, Adana ve Konya'da birçok binanın yıkılmasına neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Mersin'de başlatılan arama kurtarma operasyonuna destek vermek amacıyla Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den takviye ekipler gönderildi.

1500 PERSONEL İLE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

Kentteki enkazlarda yürütülen tahliye çalışmalarına, 23 afet grubundan oluşan 1500 personel ve 300 araç destek verdi. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde, deprem nedeniyle yıkılan bir okulun enkazında mahsur kalan yaralılar başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yıkılan binalardan çıkarılan yaralı afetzedeler ambulanslara alındı. Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer, kent genelindeki tatbikatın arama kurtarma çalışmalarını yakından izledi.

VALİ PEHLİVAN: "BİR DEPREM OLMUŞ GİBİ GÖREV YAPILIYOR"

Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere Mersin'de daha önce 2 il merkezli olarak gerçekleştirilen bölgesel tatbikatlardan birinin yapıldığını belirtti.

Tatbikatın, senaryo ve simülasyon temelli olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Pehlivan, 7 büyüklüğündeki bir depremin olası etkilerini test ettiklerini açıkladı.

Tatbikatın yarın sabah saatlerine kadar süreceğini belirten Pehlivan,

Gerçekçi bir ortam oluşturularak, adeta bir deprem olmuşçasına tüm personelimiz ilk andan itibaren titizlikle görevini yerine getiriyor. Deprem, yaşadığımız afetlerin başında geliyor ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem, 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkiledi. O dönemde büyük bir felaket yaşadık

dedi.

Tatbikatların önemine vurgu yapan Pehlivan, şöyle devam etti:

Tatbikatlar, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde görevli tüm kurum ve kuruluşların reflekslerini değerlendirmemize olanak tanıyor. Temel amacımız, Allah korusun bir deprem felaketi yaşandığında, hangi kurumun en kısa sürede ne yapacağını belirlemektir. Tatbikatları ne kadar etkili ve gerçekçi bir şekilde gerçekleştirirsek, olası bir depremde afetin yaralarını sarmada o kadar başarılı oluruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)