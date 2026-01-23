Mersin'de bakliyat fabrikasına silahlı saldırı düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan makarna fabrikasına motosikletle gelen 2 şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırı sırasında fabrika binasına 12 mermi isabet ederken olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Saldırı anında iş yeri sahibi adamı Mahmut Arslan'ın da fabrikada bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre plakası bulunmayan motosikleti kullanan şahsın kasklı, arkasında bulunan ve silahı kullanan saldırganın ise kapüşonlu olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.